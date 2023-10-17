Израильская армия сейчас проверяет, имеет ли она отношение к этому взрыву.

ХАМАС обвинил Израиль в авиаударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в центре Газы, повлекшем гибель сотен людей. Об ударе заявил представитель Министерства здравоохранения Палестины, которым руководит ХАМАС. По его словам, в результате удара погибли более 500 человек, но еще сотни могут быть под завалами, пишет BBC.

Большое количество жертв может объясняться тем, что многие гражданские скрывались на территории больницы, считая ее безопасным местом, куда израильская авиация не будет сбрасывать бомбы.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ЦАХАЛе сейчас изучают информацию по этому событию. Пока он не может сказать, причастна ли израильская авиация к нему. "Есть много авиаударов, много бракованных ракет (вероятно, речь идет о ракетах, которые запускает ХАМАС против Израиля - УНИАН) и много фейковых отчетов ХАМАС", - цитирует господина Хагари издание Times of Israel.

Министерство иностранных дел Египта распространило заявление, в котором возложило на Израиль ответственность за взрыв в больнице.

Вслед за Египтом высказались другие мировые лидеры. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот авиаудар "ужасным и совершенно неприемлемым". С осуждением авианалета выступила Иордания, а президент Турции Эрдоган призвал остановить "беспрецедентную жестокость в Газе", сообщает BBC.

Президент Палестины Махмуд Аббас, представляющий движение ФАТХ, контролирующее Западный берег Иордана, объявил по всей Палестине трехдневный траур "по жертвам жестокого авиаудара Израиля" по больнице, сообщает палестинское агентство Wafa.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, США отправляют к берегам Израиля десантную оперативную группу, которая насчитывает около 4 тысяч военных моряков и бойцов морской пехоты. Так Вашингтон пытается удержать от вмешательства в конфликт Хезболлу и Иран.

Также мы рассказывали, что Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Как заявил иорданский король Абдалла, это "красная линия", ведь проблему следует решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, а не "перекладывать на плечи других государств".

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