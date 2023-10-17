Проблему следует решать в пределах самой Палестины и Израиля, говорят в Иордании.

Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом заявил иорданский король Абдалла на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте", — цитирует монарха государственное информагентство Petra.

По мнению Абдаллы, проблему следует решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, а не "перекладывать на плечи других государств".

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"Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год", – заявил монарх и призвал найти "политический горизонт", который объединит палестинцев и израильтян и позволит им "работать вместе".

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Как сообщал УНИАН, США отправляют к берегам Израиля уже третью группу военных кораблей. Вдобавок к двум авианосцам с кораблями сопровождения там скоро появится десантная группа быстрого реагирования с тысячами морских пехотинцев.

Тем временем подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели уже около 3000 человек в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, получили ранения еще более 12 500 человек.

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