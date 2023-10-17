Всего дополнительно в регион прибудут около 4 тысяч морпехов и военных моряков.

США отправляют к берегам Израиля десантную оперативную группу, насчитывающую около 4 тысяч военных моряков и бойцов морской пехоты. Об этом изданию The Washington Post рассказали двое чиновников Пентагона на условиях анонимности.

По их словам, десантная группа быстрого реагирования "Батаан" присоединится к растущему американскому флоту у побережья Израиля. В частности, речь идет о 26-м экспедиционном подразделении морской пехоты, постоянно базирующемся в Кэмп-Лежен, штат Северная Каролина. Обученное для выполнения широкого спектра миссий, это подразделение вместе с десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall отправилось из Кувейта, где у них были учения, в Средиземное море.

Третий корабль, связанный с подразделением, USS Mesa Verde, и так был в Средиземном море и должен был отправиться к израильскому берегу раньше.

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Развертывание группы быстрого реагирования является последним проявлением поддержки Вашингтоном Израиля и отражает обеспокоенность официальных лиц США по поводу риска вовлечения в войну Ирана и проиранской ливанской группировки Хезболла, пишет издание.

Конфликт Израиля и ХАМАС - роль США

Как писал УНИАН, на прошлой неделе США отправили в регион авианосную группу с авианосцем USS Gerald R. Ford и кораблями поддержки. А в субботу также было объявлено об отправке второй авианосной группы во главе с USS Dwight D. Eisenhower. Совокупно к берегам Израиля прибудут около полутора десятка американских военных кораблей.

Тем временем стало известно, что завтра Джо Байден посетит Израиль и соседнюю Иорданию. У него запланированы переговоры в частности с лидерами Палестины, Иордании и Египта.

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