Европейская партия ALDE приняла резолюции о поддержке Украины в противостоянии агрессии РФ и о приобретении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Одна из крупнейших политических сетей Европы, Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), призвала страны ЕС поддержать статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, Молдовы и Грузии и усилить поддержку Украины в войне против России.

Соответствующие две резолюции были приняты на конгрессе ALDE в Дублине, пишет Европейская правда.

Первая резолюция признает исторический выбор народов Украины, Молдовы и Грузии по вступлению в Европейский Союз и приветствует "десятилетия борьбы за свободу и демократию" в этих странах.

В резолюции отмечается, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС укрепит демократии трех стран и освободит их от российских влияний. При этом отмечается необходимость проведения Украиной, Молдовой и Грузией дальнейшей работы в таких важных сферах, как верховенство права, независимая судебная власть, свобода СМИ, разделение властей и права человека.

Эта резолюция также подчеркивает обоснованность требования соблюдения Украиной, Молдовой и Грузией Копенгагенских критериев как требования вступления в ЕС.

Вторая резолюция призывает институты ЕС и государств-членов значительно усилить поддержку Украины.

В частности, ALDE поддерживает создание так называемого "плана Маршалла", к чему также призвал Европейский парламент.

Украине также нужно оказывать дальнейшую военную поддержку в рамках национальных законодательств стран-членов, продолжать принимать украинских беженцев (но также и "российских диссидентов"), немедленно ввести полное эмбарго на все энергоносители из России, отключить все российские банки от Swift.

ALDE призывает признать Россию ответственной за агрессивную войну против Украины и обязать ее выплатить репарации и контрибуции жертвам агрессии.

Отметим, что в Европейском парламенте ALDE входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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