Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде призвал к "плану Маршалла" по восстановлению Украины.
Об этом пишет Spiegel.
"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", - сказал Бренде.
Речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах.
"Нам нужен "план Маршалла" для Украины", - отметил он.
Бренде хочет призвать к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.
Справка. План Маршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны. В его осуществлении участвовали 17 европейских стран.
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