Он хочет обсудить его на ежегодном собрании форума.

Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде призвал к "плану Маршалла" по восстановлению Украины.

Об этом пишет Spiegel.

"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", - сказал Бренде.

Речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах.

"Нам нужен "план Маршалла" для Украины", - отметил он.

Бренде хочет призвать к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.

Справка. План Маршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны. В его осуществлении участвовали 17 европейских стран.

Ранее в ОП рассказали, как Украине будут возмещаться нанесенные Россией убытки.

Вас также могут заинтересовать новости: