В Европейском Союзе отреагировали на решение российских властей запретить въезд восьмерым гражданам стран-членов ЕС.
В совместном заявлении председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли этот шаг осуждается, пишет DW.
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"Этот шаг является неприемлемым, не имеет никакого правового оправдания и вполне необоснован. Он направлен против Европейского Союза, а не только отдельных лиц, в отношении которых введен запрет", - сказано в заявлении.
Также в ЕС считают, что такие действия свидетельствуют о выборе Россией курса на конфронтацию с ЕС вместо договоренностей по изменению "негативной траектории в наших двусторонних отношениях".
"ЕС оставляет за собой право принять ответные меры в качестве реакции на решение российских властей", - добавили в заявлении.
Что этому предшествовало
30 апреля Россия запретила въезд главе Европарламента, прокурору Берлина и еще шести гражданам ЕС. Такие меры являются ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС санкции в отношении шести российских граждан.
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