Такие меры являются ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС санкции в отношении шести российских граждан.

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, сообщает ТАСС.

В список вошли председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель якобы игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы.

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - говорится в тексте документа.

Санкции против России

2 марта ограничительные меры были введены против директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Ограничительные меры связаны с серьезными нарушениями прав человека в России.

22 марта Совет Евросоюза ввел санкции против 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека. Из России под санкции попали два чиновника, ответственные за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Это глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов.

Украина поддержала санкции Европейского Союза в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального.

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Автор: Светлана Закелова