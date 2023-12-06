Словацкие перевозчики остаются в состоянии готовности к забастовке.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецкое-Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

Как сообщает пресс-служба организации, Словацкие перевозчики осознают, что путь к решению проблемы не является простым, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация продолжает существовать.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пункт пропуска" Вишне Немецкое-Ужгород" в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

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Перевозчики также поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за обсуждение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

"Мы также хотим поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить", – добавили в организации.

Ситуация на украинской границе: что известно

Месяц назад, 6 ноября, польские перевозчики начали блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной. Перевозчики тогда требовали упрощения правил прохождения таможни пустым автотранспортом, а также возврата системы лицензий для украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

1 декабря к польской блокаде границ присоединились и перевозчики в Словакии. Они начали блокировать движение грузовиков в направлении украинского пограничного пункта пропуска "Ужгород". Словацкие перевозчики также недовольны конкуренцией со стороны Украины.

5 декабря сообщалось, что движение для грузовиков на границе Словакии с Украиной, который был перекрыт с 1 декабря из-за протестов словацких перевозчиков был разблокирован.

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