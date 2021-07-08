Решение вступит в силу 9 июля.

Европейский союз признал первый иностранный COVID-сертификат. "Первопроходцем" в этом вопросе стала Швейцария.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Официальное решение, которое приравнивает сертификаты COVID-19 Швейцарии к документам ЕС, приняли 8 июля.

"Это означает, что Швейцария как первая страна, не входящая в 30 стран ЕС и Европейскую экономическую зону, будет подключена к системе ЕС и что швейцарские COVID-сертификаты будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС", – говорится в сообщении.

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В свою очередь Швейцария признала цифровой COVID-сертификат Европейского союза. Решение вступит в силу 9 июля.

Признание сертификатов о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дия".

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

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Автор: Анастасия Горбачева