В Министерстве здравоохранения Украины назвали "срок годности" COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН.
По его словам, если говорить о вакцине, то здесь речь идет о годе.
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"Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это пол года, ПЦР-тест - это 72 часа", - рассказал он.
Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".
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