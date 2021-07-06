В ведомстве подчеркнули, что срок действия есть у каждого документа.

В Министерстве здравоохранения Украины назвали "срок годности" COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН.

По его словам, если говорить о вакцине, то здесь речь идет о годе.

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"Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это пол года, ПЦР-тест - это 72 часа", - рассказал он.

Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".

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Автор: Виктория Гордиенко