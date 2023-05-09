Решение поддержало подавляющие число европарламентариев.

Европейские парламентарии подавляющим большинством поддержали решение ускорить принятие закона об увеличении производства 1 миллиона боеприпасов для Украины. Инициативу поддержали более 600 евродепутатов.

Издание Politico пишет, что на голосовании в Страсбурге во вторник 618 депутатов Европарламента проголосовали за ускорение работы над так называемым Законом в поддержку производства боеприпасов, известным как ASAP, который поддержит промышленность в увеличении производства боеприпасов до 1 миллиона патронов в год с бюджет 500 миллионов евро. Против проголосовали 59 депутатов, 31 воздержался.

Правоцентристская группа Европейской народной партии предложила парламенту обойти обычные обсуждения в парламентских комитетах, чтобы окончательное голосование по ASAP состоялось в парламенте уже в конце этого месяца в Брюсселе

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"Мы надеемся, что все пойдет как можно быстрее", - заявил французский лидер группы Renew Europe Стефан Сежурне.

Поскольку война России в Украине продолжается, предложение запустить специальную быструю процедуру поступило от ЕНП. Другие группы, такие как либеральная "Обновленная Европа", "Зеленые" и правые европейские консерваторы и реформисты, также выразили свою поддержку.

После голосования в парламенте депутаты Европарламента должны будут прийти к соглашению с национальными правительствами и Европейской комиссией, чтобы сделать акт официальным.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон после голосования написал в Twitter: "Мы готовы работать с коллегами-законодателями, чтобы срочно найти соглашение".

Во вторник на дебатах глава ЕНП Манфред Вебер обменялся колкостями с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу поддержки Германией украинской армии.

Вебер сказал: "Кажется, многие люди в Берлине не верят в военную победу Украины, и теперь, после нескольких месяцев дебатов, танки доставляются".

"Многие позиции, к которым приходит ваше правительство, приходят слишком поздно и имеют слишком мало амбиций", - упрекнул он Шольца.

Шольц ответил, что его страна была "в авангарде" поставок оружия Украине.

Он сказал членам Европарламента: "Среди вас есть те, кто, я думаю, забыл, какова реальность: Германия поставила большое количество оружия и будет продолжать это делать. И мы приняли решительное решение отправить боевые танки".

Левые депутаты Европарламента раскритиковали предложение ASAP за предоставление незаслуженных субсидий оружейной промышленности. Бельгийский левый депутат Европарламента Марк Ботенга заявил в своем заявлении: "Вместо того, чтобы превращать Европу в "военную экономику", нам нужны социальные инвестиции. Давайте запустим амбициозную дипломатическую инициативу, основанную на уважении международного права, чтобы положить конец жестокой войне в Украине".

Миллион снарядов для Украины - что известно

2 марта 2023 года Киев запросил у стран Европейского союза 1 миллион боеприпасов, речь идет о ракетах ПВО и артиллерийских снарядах 155 мм. Министр обороны Алексей Резникова отметил, что стоимость такого "заказа" составляет около 4 миллиардов евро.

Позже Совет Евросоюза согласовал процедуру совместных закупок боеприпасов для Украины. В ЕС обязались поставить миллион артснарядов в течение следующих 12 месяцев.

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