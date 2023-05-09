Также стороны обсудили скорость поставки боеприпасов.

Евросоюз готов выделить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, в которых нуждаются в ВСУ на фронте.

Об этом на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал президент Украины Владимир Зеленский. "Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за готовность ЕС передать Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что в ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен обсуждался и вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, поскольку на поле боя в настоящее время уже есть в них потребность.

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"Украина ежедневно демонстрирует эффективную защиту против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательства того, что мы можем одержать победу над этим агрессором", - заявил Зеленский.

Боеприпасы для Украины

5 мая Совет Евросоюза принял решение о выделении одного миллиарда евро ля снабжения ВСУ артиллерийскими боеприпасами из европейского фонда мира.

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