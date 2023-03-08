Он также отметил важность поставок тяжелой техники.

Украина надеется получить от европейских союзников средства ПВО и миллион снарядов калибра 155 мм.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, пишет "Укринформ". По его словам, системы ПВО являются приоритетом номер один.

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министр обороны Эстонии - УНИАН) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил украинский министр.

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Он пояснил, что сейчас ЕС хочет выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов, однако фронт нуждается не менее 1 млн боеприпасов, а это - 4 млрд евро.

Резников отметил важность продолжения поставок бронированных боевых машин пехоты и разнообразных танков. Они помогут Украине создать "стальной кулак" и подготовиться к контрнаступлению.

"Как Йенс Столтенберг (генсек НАТО - УНИАН) сказал нам в Брюсселе во время прошлой встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", - сказал министр, объясняя срочность поставок.

Как пишет Bloomberg, в ЕС скептически отреагировали на призывы Украины об увеличении поставок.

"Деньги не приходят с неба", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель.

Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала увеличение производства боеприпасов для поставки в Украину.

Позже стало известно, что Пентагон также увеличит производство 155-мм снарядов на 500%.

1 марта Берлин взял на себя обязательство нарастить выпуск боеприпасов и увеличить мощности для ремонта вооружения с целью усиления поддержки Украины.

По данным WP, Украина за два дня тратит столько снарядов, сколько США производят за месяц. В частности, США сейчас может изготавливать около 14 тысяч 155-мм гаубичных снарядов в месяц.

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