Запуск российского трубопровода связан с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.

Об этом пишет Reuters.

Если же Россия пойдет и деэскалацию конфликта, решение о запуске "Северного потока-2" будут принимать Европейский и немецкий регуляторы.

"Конечно, функционирование этой инфраструктуры также будет зависеть от развития событий в Украине и отношениях с Россией. Вы не можете себе представить, что мы думаем, с одной стороны, о введении санкций против России, на всякий случай - а с другой стороны, об открытии инфраструктуры. Это, конечно, связано с военной ситуацией в Украине", - заявил Боррель.

"Северный поток-2" - Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

Читайте такжеВ Германии призвали не привязывать "Северный поток-2" к агрессии РФ против Украины10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября начали заполнять газом первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

С тем в Сенате США подготовили санкции против Российской Федерации на случай, если она вторгнется в Украину.

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