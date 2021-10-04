Пусконаладочные работы на второй ветке газопровода еще продолжаются.

Компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" 4 октября начала заполнять первую ветку газом. В дальнейшем начнется техническое тестирование.

Об этом сообщает пресс-служба компании North Stream 2 AG.

Отмечается, что трубу буду постепенно наполнять газом.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЦена на газ в Европе перешагнула отметку в $1 тысячу: что ждет УкраинуПри этом указано, что пусконаладочные работы на второй ветке газопровода еще продолжаются.

Стоит отметить, то ранее Датское энергетическое агентство заявило, первая нитка российского газопровода получила необходимые разрешения, поэтому ее уже можно использовать.

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", - указано в сообщении.

Напомним, что объемы газа, которые будут закачивать в трубу, и продолжительность тестирования "Северного потока-2" не регламентируется. Таким образом, компания-оператор сама решает, сколько прокачивать газа и как долго тестировать трубу.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Анастасия Горбачева