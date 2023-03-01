По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О'Салливана, организация существенно изменит акцент в вопросе России.

В Европейском союзе назвали ключевую цель следующих антироссийских санкций после принятия 10-го пакета ограничений против страны-агрессора. Напомним, что соответствующие меры руководители МИД стран ЕС согласовали 25 февраля.

По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О'Салливана, следующими шагами станет предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран, пишет Politico.

Чиновник отметил, что после принятия 10-го пакета санкций Еврокомиссия планирует сместить акцент на обеспечение соблюдения уже действующих ограничений.

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"Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, несмотря на цену. Но он также показал, что в некоторых аспектах нам нужны структурные изменения. Быстрое принятие 10 пакетов санкций стало огромным достижением. Теперь моя роль заключается в том, чтобы обеспечить их эффективное применение, а не обход через третьи страны", - сказал он.

Он сообщил, что уже ведет переговоры с теми странами, которые потенциально может использовать правительство России, как платформу для обхода санкций и анонсировал совместный визит в ОАЭ вместе с коллегами из США и Великобритании.

По словам О'Салливана, немало лазеек для России в вопросе санкций было создано самой Европой. Он упомянул об особых компромиссах в вопросах санкций со стороны Венгрии и Словакии, которым разрешили покупать российскую трубопроводную нефть для ее переработки. На данный момент не все дипломаты ЕС согласны делать такие уступки, ведь это создает не равные условия для членов организации, сказал он.

"Мы посмотрим, что можно и нужно сделать - в том числе для сохранения равных правил игры в Европейском Союзе", - пообещал О'Салливан.

Россия использует "теневой флот" танкеров для обхода санкций

Известно, что сейчас РФ имеет несколько лазеек для обхода европейских санкций. В частности, она организовала для себя "теневой танкерный флот" на территориях третьих стран мира для того, чтобы вести торговлю нефтью в обход европейских санкций.

На него, по данным СМИ, РФ уже потратила более 2 млрд долларов. В частности, в 2022 году Москва приобрела 29 супертанкеров, способных перевозить более 2 млн баррелей каждый. Всего ее флот содержит более 100 таких танкеров, которые обеспечивают поставки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Однако некоторые эксперты отмечают, что точное количество таких судов зафиксировать невозможно, их может быть даже более 600.

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