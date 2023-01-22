Следователи ФБР провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Найдены новые документы с грифом "секретно".
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова адвоката американского президента Боба Бауэра, обыск состоялся в пятницу. Он длился 13 часов. Следователи нашли шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.
Найденные документы относятся к работе Байдена в Сенате и на посту вице-президента. Следователи также изъяли для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.
Обыск в доме американского лидера провели с согласия адвокатов американского лидера и в их присутствии. Байден и его жена Джилл не присутствовали во время обыска.
Секретные документы в офисе и доме Байдена
Ранее в офисе аналитического центра, которым когда-то пользовался президент США Джо Байден, нашли секретные документы. Сам Байден заявил, что был удивлен такой находкой.
Адвокаты Байдена обнаружили менее дюжины секретных записей в офисе аналитического центра и сообщили об этом в Национальный архив США, передали материалы и заявили, что сотрудничают с архивами и Министерством юстиции.
Через несколько дней помощники президента обнаружили еще одну партию секретных документов за пределами его вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Барака Обамы.