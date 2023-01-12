Белый дом и Министерство юстиции США пока не комментировали эту ситуацию.

Помощники президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов за пределами его вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Барака Обамы.

Как пишет NBC News, на условиях анонимности источник издания сообщил, что начиная с ноября, когда в бывшем офисе Байдена обнаружили секретные документы, помощники американского президента проверяли документы за пределами его кабинета в Вашингтоне, чтобы узнать, есть ли среди них бумаги, которые необходимо передать в Национальный архив.

Издание отмечает, что Белый дом и Министерство юстиции США пока не комментировали эту ситуацию.

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Секретные документы в офисе Байдена: основные детали

Секретные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым когда-то пользовался президент США Джо Байден. Сам Байден заявил, что был удивлен такой находкой.

Адвокаты Байдена обнаружили менее дюжины секретных записей в офисе аналитического центра и сообщили об этом в Национальный архив США, передали материалы и заявили, что сотрудничают с архивами и Министерством юстиции.

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