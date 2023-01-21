Представитель Белого дома отметил, что, одной из критических потребностей ВСУ зимой и, скорее всего, весной, будет бронетехника.

Никакого "противостояния" внутри западной коалиции по вопросу оказания военной поддержки Украине нет. Поэтому никто не будет оказывать давление на Германию в вопросе поставок танков Украине.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, в администрация президента США Джо Байдена считают важным, чтобы каждая страна, которая "может поддержать Украину в ее оборонных потребностях, [сделала бы это] прямо сейчас".

Он отметил, что, одной из критических потребностей ВСУ зимой и, скорее всего, весной, будет бронетехника из-за характера боевых действий, которые они ведут на Донбассе. В связи с этим Кирби отметил, что США приветствуют решение Великобритании направить Украине танки Challenger 2.

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"Нам известно, что Германия разрабатывает собственную инициативу в отношении танков Leopard 2. Это отличные танки, мощные, и не требуют длительного обучения украинцев. Но это решение должна принимать Германия. Мы не будем выкручивать руки, подталкивать и уговаривать. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут, в том размере, масштабе и объеме, которые их устраивают. Это решать Германии… За последние несколько месяцев они действительно повысили готовность и расширили возможности по поставкам современных средств", - прокомментировал он.

При этом Кирби отметил, что НАТО остаетсятвердым сторонником Украины. "Я бы не назвал это противостоянием. Это регулярные дискуссии, которые мы ведем со всеми нашими союзниками о том, что они могут поставить и в каком масштабе. Это суверенные страны, они сами будут решать, потому что у них есть собственные потребности в области национальной безопасности, которые они должны учитывать, как и мы. Но в целом можно сказать, что Альянс твердо поддерживает Украину, и мы совершенно не наблюдаем, чтобы эта поддержка распадалась", - отметил Кирби.

Кроме того, Каирби отметил, что по мнению Белого дома, РФ должна быт привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Танки Leopard 2 для Украины

Продолжаются дискуссии о том, чтобы передать ВСУ эти немецкие танки. Сначала немецкий канцлер Олаф Шольц говорил о том, что "Германия не желает допустить расширения масштабов войны". Потом он согласился предоставить танки Украине, но только при условии, что США также передадут Abrams.

18 января Европарламент призвал Шольца срочно передать Украине танки Leopard 2. А уже й9 января Бундестаг провалил голосование по предоставлению танков Киеву.

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