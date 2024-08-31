Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале вторжения РФ, - премьер-министр

По ее словам, дискуссии о поставках истребителей забрали много времени.

Дания готова была передать Украине истребители F-16 с самого начала полномасштабной войны, но продолжалась дискуссия о том, правильное ли это решение.

Как пишет Европейская правда, об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредриксен. По ее словам, дискуссии о поставках истребителей забрали много времени.

"Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", - сказала Фредриксен на пресс-конференции GLOBSEC в Праге.

Видео дня

Она не уточнила, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина получила от Запада все необходимое ей оружие.

Фредриксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

F-16 для Украины - что надо знать

4 августа 2024 года, в День Воздушных сил Украины, показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Тогда президент Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

В Воздушных силах отметили, что F-16 будут использовать прежде всего как инструмент усиления украинской ПВО. В частности, как орудие для борьбы с малоразмерными целями.

Также сообщалось, что специалисты ВВС США обновили самолеты F-16 Воздушных сил Украины, чтобы они могли лучше противодействовать российским средствам противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: