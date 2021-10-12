90-метровые охладительные башни электростанции в Эггборо 50 лет были местной достопримечательность.

В Англии эпично снесли огромные охладительные башни старой угольной электростанции.

Об этом сообщает Yorkshire Post.

Четыре 90-метровые градирни разрушили методом контролируемого взрыва 10 октября в деревне Эггборо.

Такое зрелище собрало немало зрителей, которые пришли попрощаться с местной достопримечательностью:

Satisfying moment Eggborough power station's last cooling towers are demolished pic.twitter.com/jWsRzN413a — The Sun (@TheSun) October 11, 2021

В день сноса полиция перекрыла дороги, а 40 охранников патрулировали 350-метровую зону безопасности.

Читайте такжеВ Китае мегаэффектно снесли 15 небоскребов (видео)Тепловая электростанция на этом месте работала в течение полувека - электроэнергию она начала вырабатывать в 1967 году, а в 2018-м ее вывели из эксплуатации из-за нерентабельности.

Она вырабатывала почти 2000 мегаватт электроэнергии, то есть обеспечивала светом 2 миллиона домов.

Гигантские конструкции уничтожили в рамках плановой реконструкции этого участка - в обозримом будущем тут построят промышленный и распределительный парк. 1 августа аналогичным образом были снесены четыре других башни.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове демонтировали одну из конструкций старого элеватора, который не используется с середины 1990-х годов.

Автор: Станислав Кожемякин