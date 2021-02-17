В Атлантик-Сити местные власти снесли заброшенный гостиничный комплекс Дональда Трампа. Ранее там располагалось казино и отель.
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Как сообщает The Guardian, комплекс на набережной у океана был открыт в 1984 году, но со временем обранкротился и пришел в упадок. В 2014 году его закрыли для посещений. Дональд Трамп потерял контроль над этой недвижимостью еще в 2009 году.
На видео с места событий можно видеть, что комплекс подорвали на глазах у очевидцев. Некогда роскошкный отель-казино обратился в пыль за считанные секунды.
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