Он еще не получил название.

В Ботсване нашли алмаз весом 1098 каратов. Его считают третьим по величине в мире.

Об этом пишет BBC.

Алмаз нашла добывающая компания Debswana. Он немного легче второго в мире крупнейшего алмаза "Леседи ла Рона" весом 1 109 каратов. Его также нашли в Ботсване.

Самый большой алмаз нашли в 1905 году в Южной Африке - это "Куллиан" или "Звезда Африки" весом 3 106 каратов.

Читайте такжеСеверной Корее грозит голод – ким Чен Ын (видео)Новой находке еще предстоит дать название.

Отмечается, что Debswana является совместным предприятием правительства Ботсваны и крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers.

По словам министра полезных ископаемых Ботсваны Лефоко Моаги, продажи алмазов и бриллиантов сильно упали из-за пандемии.

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Автор: Людмила Жерновская