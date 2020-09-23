Камень уже продали за 500 тысяч долларов.

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, вес которого 109 каратов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, сейчас камень-рекордсмен находится в Америке, где, после сертификации на рекорд, его до сих пор изучают иностранные эксперты.

До сих пор самый крупный выращенный алмаз был от 10 до 20 каратов.

По словам президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, по своим физико-геммологическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натурального камня. Цена на них дешевле, потому что выращивание полностью контролируется человеком, и камни не нужно искать в недрах.

Известно, что алмаз в 109 каратов уже купили за полмиллиона долларов.

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Автор: УНИАН