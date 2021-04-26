В то же время многие страны Западной Европы в целом проявляли "нежелание" к решительным действиям.

В странах ЕС продолжаются обсуждения относительно дальнейшей высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euobserver.

"Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов", - сказал изданию представитель ЕС.

Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС.

"Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?" - отметил собеседник.

Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян. "Для нас вопрос солидарности с ЕС", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ожидается, что на этой неделе Польша последует за ними, заявили дипломатические источники в ЕС.

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Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.

В то же время многие страны Западной Европы в целом проявляли "нежелание" к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий