В Париже также власти осветили ратушу в цвета украинского флага.

Сегодня, 23 февраля, в столице Германии Берлине подсветили главную достопримечательность города - Бранденбургские ворота, в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы показываем нашу солидарность с людьми в Украине, многими жителями Берлина с украинскими корнями и многими россиянами, которые хотят мира в России и Украине", - сказала бургомистр столицы ФРГ Франциска Гиффай.

Кроме того, в Париже власти осветили ратушу в цвета украинского флага, чтобы выразить свою поддержку.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила ранее в среду, что "призрак войны снова маячит на пороге Европы".

Как сообщал УНИАН, в столице Грузии Тбилиси на здание российского дипломатического представительства с помощью проектора разместили огромное изображение украинского флага.

После этого 4 февраля в Киеве самый высокий монумент Украины - "Родина-мать" засветился цветами государственного флага.

Акция состоялась в знак благодарности Украины дружественным государствам на фоне Российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам.