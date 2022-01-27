Также на здании была надпись "Слава Украине!".

В столице Грузии Тбилиси на здание российского дипломатического представительства с помощью проектора разместили огромное изображение украинского флага.

Об этом сообщил грузинский политический эксперт Егор Куроптев в своем Facebook. Также он обнародовал соответствующие фото и видео.

Также на здании была надпись "Слава Украине!", а также красовалась эмблема НАТО. Во время этого можно услышать, как звучит гимн Украины.

"Слава Украине! - на здании секции России в Грузии. Браво друзья", - сказано в заметке Куроптева.

Напомним, что российское консульство не работает в Грузии с сентября 2008 года. Оно было закрыто после военной агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Ныне бывшее дипломатическое представительство РФ в Грузии называется "Секцией российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии".

Как сообщал УНИАН, недавно в Грузии прошла акция против российской агрессии. Сотни людей собрались недалеко от украинского посольства в Тбилиси в знак солидарности с Киевом. В руках держали украинские флаги и скандировали лозунги против Путина.

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