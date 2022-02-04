Акция состоялась в знак признательности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы.

В Киеве самый высокий монумент Украины - "Родина-Мать" засветился цветами государственного флага.

Об этом сообщило в Facebook Министерство культуры и информационной политики.

Акция состоялась в знак благодарности Украины дружественным государствам на фоне Российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам. Подсвечивать монумент будут до 24:00

"Мы - украинцы - умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг - символ нашей независимости и несокрушимости", - отметил глава Минкульта Александр Ткаченко.

В Минкульте также пригласили фотографов принять участие в челлендже.

"Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родину-мать" из любой точки. Выложите фото в социальные сети с хэштегом #UAразом. Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине", - сказано в сообщении.

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Событие проходит по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как сообщал УНИАН, в столице Грузии Тбилиси на здание российского дипломатического представительства с помощью проектора разместили огромное изображение украинского флага.