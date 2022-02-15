Ранее американского президента об этом попросил Владимир Зеленский.

В Белом доме спустя более чем сутки дали официальный ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского к своему американскому коллеге Джо Байдену о срочном визите в Киев.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент у нее нет никаких планов поездок, которые она могла бы анонсировать. Об этом она сказала на брифинге.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в том числе здесь, в Белом доме, в Государственном департаменте, в Министерстве обороны", - добавила она, пообещав и впредь в тесной координации пытаться найти дипломатическое решение для выхода из кризисной ситуации.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский во время телефонного разговора пригласил Байдена посетить Киев. "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - сказал он.

По данным телеканала CNN, положительного ответа от Байдена на приглашение Зеленского не последовало. Представители США якобы заявили, что поездка главы Белого дома в Украину крайне маловероятна.

Угроза российского вторжения

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Среди возможных дат вторжения, о которых сообщают на Западе, чаще всего упоминаются 15 и 16 февраля.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержение заявлений о готовящемся вторжении в Украину.