12 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающей угрозы военного вторжения российских войск на территорию Украины в МИД Турции прокомментировали вероятность нападения на Украину.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Белоруссии опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину, сообщает CNN Türk.

"Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности", — добавил глава МИД Турции.

Он также отметил, что Анкара считает нереалистичным вторжение РФ в Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности.

В то же время МИД Турции рекомендует своим гражданам не посещать "без особой надобности" восточные районы Украины.

В ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в сфере безопасности в Украине. "В данной связи рекомендуем гражданам без особой надобности не посещать приграничные районы на востоке Украины. Гражданам Турции необходимо принять все необходимые шаги по обеспечению личной безопасности, и при необходимости связаться с посольством Турции в Киеве", - говорится в сообщении.

Позиция украинских властей:

12 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Об этом он заявил во время встречи со СМИ после пересмотра тактико-специальных учений в Херсонской области. Зеленский считает, что наше государство должно рассчитывать на своих военных и своих граждан, и быть готовым в любой день. При этом он отметил, что информпространство заполонило много информации о российском вторжении.

Также 12 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на украинской границе и риска военного вторжения российских войск на территорию Украины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

Российская угроза и эвакуация из Украины:

В январе 2022 года Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые оставались в Украине о том, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

12 февраля 2022 года Германия призвала своих граждан покинуть Украину.

12 февраля 2022 года появилась информация о том, что британские военные инструкторы покидают территорию Украины.