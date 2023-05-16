В США убеждены, что это не в интересах Китая.

США пока не видят признаков того, что Китай предоставлял России оружие для ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время дискуссии в институте Маккейна в преддверии саммита G7. В США убеждены, что военная поддержка РФ не входит в интересы Китая.

"Мы не видели, чтобы китайцы сделали такой шаг, чтобы предоставить смертоносные средства российским вооруженным силам... мы не верим, что это в интересах Китая", – сказал представитель Белого дома.

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По его словам, США не стремятся к конфликту с Китаем, поскольку нет причин для "перерастания этой напряженности в отношениях в любой [другой] облик". Кирби добавил, что именно поэтому Вашингтон хочет сохранить открытыми линии связи с Пекином.

"Мы хотим снова собрать команды вместе... Президент Байден хочет вернуться к тому духу Бали [на саммите G7 в ноябре 2022 года]", – сказал Кирби.

Сообщения о поставках китайского оружия в Россию

На фоне постоянных неудач России на фронте и мощных потерь в вооружении время от времени появляются сообщения о том, что Китай поставляет РФ оружие для войны против Украины. В то же время в самом Пекине такие заявления опровергают.

В частности, в феврале этого года CNN писало, что Китай ведет двойную игру и планирует передать России летальное оружие. По данным Politico, китайские компании отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования.

А 21 марта сообщалось, что с начала полномасштабной войны КНР отправила Москве беспилотников на более чем 12 миллионов долларов.

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