Там отметили, что ни одна цивилизованная страна не станет награждать пилота за такие действия.

Ни одна нормальная страна не будет награждать летчиков, которые намеренно вызывают воздушные инциденты.

Так координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал награждение в РФ пилота самолета, столкнувшегося с американским беспилотником над Черным морем, передает Укринформ.

"Не знаю другой армии мира, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то у них другое понимание этого", - высказался Кирби.

Видео дня

Представитель Совета нацбезопасности назвал такое награждение бессмыслицей. "Мы не знаем, намеренно ли пилот пытался сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были убедительными", - объяснил Кирби.

Он отметил, что США, например, ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в какие-либо препятствия.

"Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал нарочитому риск себя и собственность США. В лучшем случае он был просто идиотом", - отметил представитель Белого дома.

Инцидент с американским дроном над Черным морем

14 марта над Черным морем два российских Су-27 совершили непрофессиональный перехват беспилотника MQ-9, который принадлежал разведывательному управлению ВВС США. Один из самолетов врезался корпусом в винт дрона, в результате чего американцы потеряли управление над ним и ликвидировали его.

Позже Европейское командование США показало видео, подтверждающее, что российский самолет совершил перехват дрона в международном воздушном пространстве.

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