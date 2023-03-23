Ни одна нормальная страна не будет награждать летчиков, которые намеренно вызывают воздушные инциденты.
Так координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал награждение в РФ пилота самолета, столкнувшегося с американским беспилотником над Черным морем, передает Укринформ.
"Не знаю другой армии мира, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то у них другое понимание этого", - высказался Кирби.
Представитель Совета нацбезопасности назвал такое награждение бессмыслицей. "Мы не знаем, намеренно ли пилот пытался сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были убедительными", - объяснил Кирби.
Он отметил, что США, например, ни в коем случае не поощряют летчиков врезаться в какие-либо препятствия.
"Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал нарочитому риск себя и собственность США. В лучшем случае он был просто идиотом", - отметил представитель Белого дома.
Инцидент с американским дроном над Черным морем
14 марта над Черным морем два российских Су-27 совершили непрофессиональный перехват беспилотника MQ-9, который принадлежал разведывательному управлению ВВС США. Один из самолетов врезался корпусом в винт дрона, в результате чего американцы потеряли управление над ним и ликвидировали его.
Позже Европейское командование США показало видео, подтверждающее, что российский самолет совершил перехват дрона в международном воздушном пространстве.