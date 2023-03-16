Администрация Байдена преуменьшила значение обломков беспилотника или возможность получить какую-либо конфиденциальную информацию из его останков.

США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника.

Как сообщил CNN американский чиновник, знакомый с этим вопросом, он описал обнаруженные обломки как куски стекловолокна или мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper.

Россия достигла места, где в Черном море упал американский разведывательный беспилотник, примерно в 70-80 милях к юго-западу от Крыма.

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Но администрация Байдена преуменьшила значение обломков беспилотника или возможность получить какую-либо конфиденциальную информацию из его останков.

"Мы сделали невозможным для них возможность собрать что-либо, имеющее разведывательную ценность, по остаткам этого беспилотника, какие бы остатки ни находились на поверхности воды", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

По словам официальных лиц США, после столкновения американского беспилотника и российских истребителей рано утром во вторник операторы беспилотника предприняли шаги, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение беспилотника, прежде чем он упадет в Черное море.

"Все, что осталось… плавающее, скорее всего, будет поверхностями управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, для них нет реальной внутренней ценности с точки зрения реинжиниринга или чего-то в этом роде", - сказал Кирби.

Сбитие американского беспилотника над Черным морем

14 марта стало известно о сбитии американского беспилотника MQ-9 Reaper российским истребителем Су-27.

В США предположили, что беспилотник, который российский истребитель сбил над Черным морем, никогда не будет восстановлен. Там заявили, что инцидент со сбитым РФ американским беспилотником "расследуется".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит совершать полеты там, где это позволяет международное право.

Из обнародованного Минобороны США видео, снятого сбитым над Черным морем БПЛА MQ-9 Reaper, можно сделать вывод, что в его поле зрения полностью находилась главная военно-морская база россиян в оккупированном Крыму.