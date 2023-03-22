Американские разведывательные беспилотники изменили траекторию полета над Черным морем. Теперь дроны движутся дальше от временно оккупированного Крымского полуострова.
Издание CNN пишет, что США направляют дроны-разведчики южнее над Черным морем после столкновения российского самолета с американским беспилотником.
Один из американских чиновников сказал, что маршруты являются частью усилий, чтобы "не быть слишком провокационными", поскольку администрация Байдена по-прежнему старается избежать инцидентов, которые потенциально могут перерасти в прямой конфликт между США и Россией.
Чиновник сказал, что полеты дронов будут продолжаться "пока что", но добавил, что уже есть желание вернуться на маршруты, расположенные ближе к контролируемой Россией территории. Официальные лица также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства вокруг юга и востока Украины, чтобы заставить американские беспилотники летать дальше.
Во вторник FlightRadar24, показал, что американский беспилотный самолет RQ-4 Global Hawk остается в южной и юго-западной частях Черного моря на высоте примерно 52 тысяч футов.
Инцидент с американским дроном в Черном море - что известно
14 марта стало известно, что над Черным морем истребитель РФ столкнулся с американским беспилотником. ВВС США были вынуждены утопить свой дрон, чтобы он не попал в руки россиян.
По словам командующего ВВС США, генерала Джеймса Хекера, "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".
Сначала российские власти заявили, что приложат максимум усилий, чтобы достать обломки американкого БПЛА. 19 марта оккупанты резко свернули поисковую операцию.