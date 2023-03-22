Американские чиновники опасаются, что Россия может попытаться в одностороннем порядке расширить закрытие воздушного пространства.

Американские разведывательные беспилотники изменили траекторию полета над Черным морем. Теперь дроны движутся дальше от временно оккупированного Крымского полуострова.

Издание CNN пишет, что США направляют дроны-разведчики южнее над Черным морем после столкновения российского самолета с американским беспилотником.

Один из американских чиновников сказал, что маршруты являются частью усилий, чтобы "не быть слишком провокационными", поскольку администрация Байдена по-прежнему старается избежать инцидентов, которые потенциально могут перерасти в прямой конфликт между США и Россией.

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Чиновник сказал, что полеты дронов будут продолжаться "пока что", но добавил, что уже есть желание вернуться на маршруты, расположенные ближе к контролируемой Россией территории. Официальные лица также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства вокруг юга и востока Украины, чтобы заставить американские беспилотники летать дальше.

Во вторник FlightRadar24, показал, что американский беспилотный самолет RQ-4 Global Hawk остается в южной и юго-западной частях Черного моря на высоте примерно 52 тысяч футов.

Инцидент с американским дроном в Черном море - что известно

14 марта стало известно, что над Черным морем истребитель РФ столкнулся с американским беспилотником. ВВС США были вынуждены утопить свой дрон, чтобы он не попал в руки россиян.

По словам командующего ВВС США, генерала Джеймса Хекера, "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

Сначала российские власти заявили, что приложат максимум усилий, чтобы достать обломки американкого БПЛА. 19 марта оккупанты резко свернули поисковую операцию.

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