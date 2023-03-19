Пресс-секретарь Путина назвал ситуацию с американским БПЛА в Черном море опасной ситуацией.

Американские беспилотники над Черным морем якобы доказывают вовлеченность Вашингтона в войну против России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Он утверждает, что БПЛА не занимаются обеспечением безопасности судов, как предусматривалось.

По словам Пескова, подобные инциденты являются крайне опасными.

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"Нам это хорошо известно. И, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте. Причем, против нас", — утверждает пресс-секретарь Путина.

Инцидент с американским БПЛА

14 марта российский истребитель Су-27 сбил беспилотник США MQ-9 Reaper над Черным морем возле временно оккупированного полуострова Крым.

Позже командование Военно-воздушных сил США опубликовало видео столкновения российского Су-27 и американского БПЛА MQ-9 над Черным морем.

В Кремле тут же обвинили США в провокации. Министр обороны США Ллойд Остин ответил, что американские дроны будут летать там, где разрешено международным правом.

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