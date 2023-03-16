Американский БПЛА мог вести видеонаблюдение.

Из обнародованного Минобороны США видео, снятого сбитым над Черным морем БПЛА MQ-9 Reaper, можно сделать вывод, что в его поле зрения полностью находилась главная военно-морская база россиян в оккупированном Крыму.

Как пишет пишет defence-ua, на видео есть некоторые детали, с помощью которых можно определить, где произошел инцидент между американским БПЛА и российским истребителем. В частности, видна береговая линия. Благодаря сервису Google Earth возможно сравнить рельеф, и установить, что, вероятно, все произошло в районе к юго-западу от Севастополя. На что указывает сверкание от водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор.

Таким образом американский дрон вплотную подлетел к базе РФ и мог вести видеонаблюдение. Также ему видны были и авиабазы рядом с Севастополем, в частности "Бельбек".

Видео дня

Инцидент с американским БПЛА

14 марта стало известно о сбитии американского беспилотника MQ-9 Reaper российским истребителем Су-27.

В РФ заявили, что разведывательная миссия MQ-9 Reaper была провокацией. На что министр обороны США заявил, что американские дроны будут летать там, где это позволяет международное право.

Ранее сегодня Минобороны США обнародовало видео со сбитого россиянами дрона. На видео видно, как российский Су-27 приблизившись к БПЛА сбрасывает на него топливо, а после второго подлета максимально близко к дрону одна из лопастей винта американского дрона была повреждена. Несмотря на то, что дрон продолжил полет, операторы приняли решение утилизировать его.

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