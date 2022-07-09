На трассе Минск-Бобруйск один из грузовиков съехал в кювет.

В Беларуси со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна военных КамАЗов российской армии.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", колонна состоит из 10 автомобилей.

"Среди них - машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР. У машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак "V"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судя по госномерам на некоторых автомобилях, они приписаны к Южному военному округу РФ.

Позже стало известно, что на трассе Минск-Бобруйск один из грузовиков съехал в кювет.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: