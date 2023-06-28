Он призвал Запад не бояться ядерных угроз Кремля.

Ядерные угрозы - последнее оружие, которое осталось в арсенале российского президента Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. "Честно говоря, я считаю, что страх перед ядерным оружием - это последний аргумент Путина… Он исчерпал все остальные аргументы", - сказал он.

Кулеба отметил, что российская армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине, а вертикаль власти РФ пошатнулась. Однако он убежден, что Путин слишком любит свою жизнь. "Запад совершит большую ошибку, если решит сыграть с Путиным в игру страха перед ядерным оружием", - добавил министр.

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В то же время Украина обеспокоена ситуацией на Запорожской атомной электростанции. "Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в очередной ядерной катастрофе. Поэтому я думаю, что они изо всех сил пытаются найти способ провести ее как операцию под ложным флагом или как что-то еще, что не было бы напрямую связано с ними", - добавил Кулеба.

Также министр прокомментировал мятеж в России. По его словам, для Украины было очевидно, что рано или поздно кто-то бросит вызов Путину.

"Потому что мы видели, как его сила и авторитет сокращаются, и как Россия входит в очень сложную турбулентность. Так что Пригожин просто первый, кто осмелился, но я не сомневаюсь, что другие так или иначе последуют за ним", - отметил он.

Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно

Напомним, что электростанция находится под полным контролем российских захватчиков с прошлого марта.

В июне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия уже подготовила все для теракта с выбросом радиации.

25 июня Буданов заявил, что оккупанты утвердили план подрыва ЗАЭС. По его словам, угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

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