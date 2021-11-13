Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Во время пятничной молитвы в мечети в районе Спин Гар провинции Нангархар, что на севере Афганистана, произошел взрыв. По меньшей мере три человека погибли, а 15 получили травмы.

Об этом сообщает AJ.

Один из свидетелей, чей дядя был ранен в результате нападения, сообщил редакции, что видел по меньшей мере 15 раненых тел, в том числе имама, который вел молитву. По его словам, взрыв произошел неподалеку от места, где в переполненной мечети стоял имам.

Вместе с тем TOLO News пишет о 17 подтвержденных раненых, точное количество погибших устанавливается.

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Известно, что взрыв произошел около 13:30 по местному времени.

По словам местного активиста Валли Мохаммеда, взрывчатку, вероятно, подложили в громкоговоритель. Когда включили динамик, чтобы призвать к молитве, устройство взорвалось.

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.

"Исламское государство" в августе взяла на себя ответственность за серию кровавых нападений в Афганистане после прихода к власти террористической группы "Талибан".

"ИГ", образованная в провинции Нангархар, особенно нацелена на мечети хазарейской общины.

ООН неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани самого серьезного в мире гуманитарного кризиса, когда более половины страны сталкивается с острым дефицитом продовольствия.

Ожидается, что к концу 2021 года около 3,2 млн детей в стране будут страдать из-за острого недоедания.

Автор: Яна Ставская