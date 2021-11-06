Правительство Германии стремится улучшить коммуникацию с исламистами, пришедшими к власти в Кабуле в середине августа.

Официальный Берлин планирует наладить контакт с членами движения "Талибан". Эту задачу будет выполнять немецкий дипломат Маркус Потцель, который вскоре отправится в Афганистан.

Посол Германии должен поехать в Афганистан, это часть "реорганизации отношений" Берлина с талибами. Потцель прибудет в страну в ближайшие недели.

Согласно информации издания Welt am Sonntag, федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с "Талибаном" как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане и противодействовать потоку беженцев из этой страны.

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Издание отмечает, что правительство Германии стремится улучшить коммуникацию с исламистами, пришедшими к власти в Кабуле в середине августа.

Берлин надеется, что немецкие дипломаты смогут вернуться к работе в Афганистане, но сначала это должны быть только однодневные поездки.

Германия также рассматривает возможность признания паспортов, выданных Исламским эмиратом Афганистан, как называет себя правительство талибов. Это может способствовать выезду афганцев из страны.

В то же время федеральный генеральный прокурор Германии изучает, в какой степени члены "Талибана" могут быть обвинены в террористической деятельности на фоне того, что они теперь считаются государственными властями Афганистана.

Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

30 сентября начальник генштаба США Марк Милли назвал причины поражения американской армии в Афганистане. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

Автор: Ирина Погорелая