В Ереване надеются, что Москва и Киев "предпримут шаги для мирной развязки ситуации".

Власти Армении не планируют признавать "ЛДНР". В Ереване заявили, что проблемы между Москвой и Киевом могут быть решены дипломатическим путем.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в комментарии "Арменпресс".

По его словам, вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке дня. При этом дипломат указал, что проблемы между Россией и Украиной могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов международного права и Устава ООН.

"Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", – заявил Унанян.

Стоит отметить, что это уже вторая страна-член ОДКБ, которая отказалась признавать "ЛДНР". 22 февраля с таким же заявлением выступили власти Казахстана.

"Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном независимости "ЛНР" и "ДНР" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов, и уставов ООН", – заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Кроме того, он заявил, что отправка военнослужащих сил ОДКБ в "ЛДНР" невозможна.

Признание Путиным "ЛДНР"

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических организаций "ЛДНР". Сразу после заявления Путина последовала реакция стран Запада. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

22 февраля Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату других территорий Украины.

При этом Путин продолжил давить на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

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