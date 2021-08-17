Ранее Минобороны Афганистана подтвердило сбитие афганского самолета

Самолет ВВС Афганистана, который, по первым сообщениям, был сбит силами противовоздушной обороны Узбекистана, согласно новому заявлению прокуратуры страны, столкнулся с узбекским сопровождающим военным самолетом.

Об этом сообщает Радио Свобода, цитируя сообщение Главной прокуратуры Узбекистана.

В правоохранительном органе страны уточнили, что в течение 14 и 15 августа принудительно посадили 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана с всего 585 афганскими военными на борту. Они, утверждают в прокуратуре, незаконно пересекли воздушное пространство Узбекистана.

Все сели на аэродроме Термез на юге страны.

Читайте такжеБайден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане (видео)Во время очередного сопровождения самолета ВВС Афганистана одно из воздушных судов столкнулось с узбекским военным самолетом и упало. В прокуратуре отметили, что пилоты обоих самолетов катапультировались и выжили.

Что произошло

Об инциденте с военным самолетом ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области Узбекистана стало известно 16 августа.

Позже в Минобороны Узбекистана подтвердили, что самолет был сбит силами ПВО в попытке незаконно пересечь границу.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Яна Ставская