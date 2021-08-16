На кадрах с места события, которые появились в сети, видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

В Сурхандарьинской области Узбекистана упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Об этом сообщает издание "Газета.uz".

По их данным, авиакатастрофа случилась вечером 15 августа на границе двух стран. Инцидент уже расследует Минобороны Узбекистана.

На кадрах с места события, которые появились в сети, видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

Информацию "ТАСС" подтвердили в Минобороны Узбекистана.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - сообщил в понедельник начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

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Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над все территорией страны.

В интервью каналу CNN в воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Денис Прядко