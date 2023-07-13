Бен Уоллес "прошелся" по военному командованию оккупантов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова с известным комедийным дуэтом Лорел и Харди.

В интервью Reuters Уоллес подчеркнул, что Шойгу и Герасимов на уровне с Путиным ответственны за военные преступления на территории Украины.

"Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов исчез. И они оставили Лорел и Харди во главе кампании. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу", - сказал Уоллес.

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Он отметил, что Путин правильно сделал, когда отказался увольнять Шойгу и Герасимова с их должностей.

"Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях", – с юмором ответил Уоллес, припомнив военные провалы армии РФ на территории Украины.

Справка УНИАН. Лорел и Харди (Стэн Лорел и Оливер Харди) — британско-американские комические актеры, которые были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Шойгу и Герасимов: военные провалы

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (псевдо - Стрелков) осудил пассивность Шойгу и Герасимова. По его мнению, эти двое неэффективно ведут войну против Украины. Более того, Гиркин обвинил Шойгу в коррупции и призвал совершить над министром трибунал.

А глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Герасимова и Шойгу в "геноциде русского народа". Лидер "вагнеровцев" был возмущен "сдачей" Херсона, Изюма, Балаклеи и ряда других городов, откуда оккупантов выгнали Силы обороны Украины.

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