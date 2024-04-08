В облачном сервисе OwenCloud.ru были данные более 10 тысяч юридических лиц.

Украинские хакеры в сотрудничестве с киберспециалистами СБУ уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс (ВПК) и другие бизнес-гиганты. Об этом УНИАН сообщили информированные источники.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты. Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, Мегафон", - сказал источник.

Отмечается, что это была совместная операция украинской хакерской группы "BLACKJACK" с кибердепартаментом СБУ. Было уничтожено более 300 ТБ данных. Это - 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещались внутренняя документация, резервные копии и другие программы. Через них клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

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Источник отметил, что уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый", случившуюся в январе этого года. Тогда ряд украинских компаний и ведомств сообщили о технических сбоях в работе своих сайтов и недоступности к электронным услугам.

Последние кибератаки РФ на Украину

Одна из последних масштабных кибератак России произошла 25 января: тогда вебсайты и колл-центры компаний "Нафтогаз" и "Газсети" не работали из-за сбоя.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" отмечала, что зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют компании.

С начала войны с Россией украинские компании неоднократно становились жертвами кибератаки российских хакеров. Происходили как незначительные, так и серьезные случаи.

12 декабря 2023 года на время перестали работать сервисы "Киевстара".

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