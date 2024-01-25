Не работают сервисы "Нафтогаза" и "Газсетей".

По состоянию на четверг, 25 января, веб-сайты и колл-центры компаний "Нафтогаз" и "Газсети" не работают из-за масштабной кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и "Газсетей". Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. Сейчас вебсайты и колл-центр не работают", – говорится в сообщении.

В государственные компании "Нафтогаз Украины" добавили, что о сроках восстановления сервисов сообщат.

Видео дня

Кибератаки на украинские компании

С начала войны с Россией украинские компании неоднократно становились жертвами кибератаки российских хакеров. Случались как незначительные, так и серьезные случаи.

12 декабря 2023 года перестали работать сервисы "Киевстара": из-за масштабной атаки хакеров пропали все услуги – интернет, мобильная связь и тому подобное. Это стало чрезвычайной проблемой, ведь некоторые пользовались услугами "Киевстар" не только на телефоне, но имели домашний интернет.

Хотя оператор постарался мобильно устранить проблему, сначала услуги начали постепенно возвращать именно в украинском покрытии сети.

20 декабря компания "Киевстар" заработала в Украине на 100% после масштабного сбоя: украинцам полностью восстановили все услуги как внутри государства, так и в зоне "роуминг".

Вас также могут заинтересовать новости: