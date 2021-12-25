Братья погибшего говорят, что мачеха всегда жестоко к нему относилась.

В штате Индиана (США) мать и мачеху обвинили в убийстве 9-летнего мальчика. Одна из женщин до смерти забила ребенка, а другая - не прекратила издевательства.

Об этом пишет New York Post.

9-летний Элайджа Томас Росс умер после того, как его палкой жестоко избила мачеха Алеша Лин Миллер.

За жестоким избиением мальчика следила его родная мать и жена подозреваемой в убийстве Джена Мэй Миллер. По словам женщины, ребенок во время издевательств умолял его не бить, но это не остановило его мачеху.

Читайте такжеОтчим и мать жестоко били девочку: стали известны подробности убийства ребенка на ЗакарпатьеКак сообщает издание, братья мальчика рассказали, что они называли подозреваемую в убийстве Алешу Лин Миллер "папой". По словам детей, женщина всегда жестоко относилась к погибшему мальчику.

Один из мальчиков вспомнил, что в ночь трагедии подрался с братом. В разгар конфликта пришла мачеха и приказала ему избить Элайджу и поставила пострадавшего в угол. После этого женщина сама избила 9-летнего мальчика, из-за чего тот умер.

Мачеху мальчика обвиняют в смертельном избиении, а мать - в том, что она видела, как из ее сына издеваются, однако никак не защитила его.

Как сообщал УНИАН, педагог, работала заместителем директора в одной из начальных школ Соединенного Королевства Великобритания, вместе со своим 52-летним партнером насиловали девочку, которой не было и 13 лет, и снимали издевательства над ней на видео. 42-летняя женщина глумилась над школьницей. Девочку они называли "маленькой игрушкой".

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