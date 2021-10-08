Накануне трагедии родной отец ребенка пытался забрать ее к себе от матери, но в службе по делам детей бездействовали.

10-летняя девочка Майя, которую до смерти избил отчим на Закарпатье, регулярно пропускала школу из-за чрезмерных требований работать и присматривать за младшими детьми, а также терпела постоянные издевательства и побои.

Как сообщает ТСН, ребенка похоронили и выяснилось, что о ее страданиях многие знали, но все молчали.

В день трагедии мать не заступилась за Майю и даже "скорую" избитой дочери не вызвала, но почему, так и не объяснила. Где она сейчас, никто не знает, ее не было на похоронах дочери.

Родной отец девочки пытался забрать ее к себе и накануне трагедии обращался в службу по делам детей, но, как говорят жители села, не успел:

Читайте такжеОтчим и мать жестоко били девочку: стали известны подробности убийства ребенка на Закарпатье"Он обивал пороги везде, и он не смог забрать ребенка. Он просто не успел".

"Обращалась бабушка. Обращался папа. Написали заявление, но не было никакого реагирования", – рассказывает односельчанка.

Одно из последних обращений было за неделю до трагедии, но в соцслужбе не нашли времени, чтобы наведаться к девочке.

"Мужчина сообщил, что ребенка заставляют много работать, присматривать за другими детьми, бьют. Ребенок часто пропускает школу. Эта информация была сразу направлена в службу по делам детей Сюртовской громады. По факту они не успели проверить, ведь в воскресенье сообщили, что ребенок умер", – отметила руководитель службы по делам детей Закарпатья Светлана Якимилина.

В селе многие знали, что девочку избивали, но молчали, так как боялись отчима, бывшего заключенного.

"Сидел 7 лет в тюрьме. Что можно ожидать от такого человека? Что он изменится когда-то?" – говорит один из соседей.

"В субботу он приходил ко мне разбираться. Он сказал, что я слухи распускаю. Я все, что сделала, – позвонила отцу и сказала, что надо детей забирать, потому что их бьют", – рассказывает односельчанка.

По мнению соседей, именно это могло разозлить ее отчима, и всю агрессию он выплеснул на ребенка.

На данный момент он задержан, его взяли под стражу. Других детей – 5-летнюю родную сестренку Майи и двух сводных пока забрала бабушка.

Убийство 10-летней девочки на Закарпатье

Трагедия произошла в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района в ночь на 3 октября.

По информации полиции, 34-летний отчим признался, что накануне вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. Утром он нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

Злоумышленника задержали. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

4 октября следователи начали уголовное производство в отношении матери погибшей девочки.

Автор: Катерина Шварц