По предварительным сведениям, самолет главаря ЧВК "Вагнер" сбила не ракета "земля-воздух", узнали журналисты.

Главарь частной военно компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает находиться в центре внимания. Американские власти считают, что самолет Пригожина, предположительно, сбила запущенная с территории РФ ракета "земля-воздух".

Двое американских чиновников в четверг, 24 июня, рассказали об этом Reuters на условиях анонимности из-за деликатности вопроса и подчеркнули, что сведения являются предварительными и проверяются.

По данным разведки, Пригожина убили, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сведения официальных лиц из США. "Ранние данные разведки свидетельствуют о том, что Пригожин был убит... По предварительным данным, самолет главаря "Вагнера" сбила не ракета "земля-воздух", - отмечается в материале.

Видео дня

Ликвидирован Евгений Пригожин - важные новости, которые стоит знать

23 августа вечером стало известно, что в РФ возле города Тверь потерпел крушение самолет, на борту которого были члены ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин, а также командир наемников Дмитрий Уткин. В РФ позже подтвердили, что эти лидеры "вагнеровцев" минусованы.

СМИ узнали различные версии уничтожения самолета Пригожина, в частности, сообщалось, что на его борту или на шасси могла быть взрывчатка. Согласно еще одной из версий - борт сбил российский многоцелевой истребитель Су-35.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Пригожина наказал российский диктатор Владимир Путин за бунт, который члены ЧВК устроили в РФ в конце июня. Главарь россиян называл пригожинский мятеж "изменой".

Вас также могут заинтересовать новости: