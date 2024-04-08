Всего в Литву планируется перебросить около 5 тысяч немецких солдат.

В Литву начинают прибывать солдаты немецкой бригады, которая в общей сложности будет насчитывать 5 тысяч человек, для укрепления восточных границ НАТО. Сегодня в Вильнюс в столицу прибудут более 20 солдат и командующий сухопутными войсками немецкой армии Альфонсас Майс, сообщает LRT.

Отмечается, что первые солдаты будут базироваться в Вильнюсе и будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.

Как напоминает издание, Берлин в 2022 году обязался разместить летом в Литве воинскую часть размером с бригаду. Берлин направит в Литву 122-й бронетанковый батальон, который в настоящее время дислоцируется в Оберфихтахе на юге Германии, и 203-й танковый батальон, базирующийся в Аугустдорфе на западе Германии.

Видео дня

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тысяч человек. Некоторые солдаты приедут со своими семьями.

Планируется, что к 2026 году большая часть бригады будет переброшена в Литву. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

Война НАТО с РФ

Ранее The Telegraph писал, что в случае потенциальной российской агрессии НАТО не сможет быстро развернуть свои войска - на пути станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы.

Так, при первых признаках российской агрессии НАТО придется перемещать до 500 000 военных к восточным границам альянса. При этом немецкие железные дороги, которые являются кратчайшим путем для переброски техники, неспособны справиться с таким количеством грузов. Усложняет ситуацию и бюрократические проволочки при таможенном оформлении танков и артиллерийских гаубиц для въезда в Германию.

Вас также могут заинтересовать новости: